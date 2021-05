Vaccino AstraZeneca per Musumeci (Video) (Di sabato 8 maggio 2021) Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, come aveva annunciato nei giorni scorsi, ha ricevuto oggi pomeriggio la prima dose del Vaccino AstraZeneca nell’Hub vaccinale di Catania (ex mercato ortofrutticolo). «Ho ricevuto – ha detto subito dopo – la prima dose del Vaccino: AstraZeneca naturalmente. Sono contento di essere entrato anch’io nel novero dei siciliani il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 8 maggio 2021) Il presidente della Regione Siciliana, Nello, come aveva annunciato nei giorni scorsi, ha ricevuto oggi pomeriggio la prima dose delnell’Hub vaccinale di Catania (ex mercato ortofrutticolo). «Ho ricevuto – ha detto subito dopo – la prima dose delnaturalmente. Sono contento di essere entrato anch’io nel novero dei siciliani il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

