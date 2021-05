Vaccini, von der Leyen: 'Ue farmacia del mondo, altri esportino come noi' (Di sabato 8 maggio 2021) L'Unione europea 'è la farmacia del mondo' per quanto riguarda i Vaccini anti - Covid. E' quanto afferma il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, aggiungendo: 'Abbiamo esportato 200 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 8 maggio 2021) L'Unione europea 'è ladel' per quanto riguarda ianti - Covid. E' quanto afferma il presidente della Commissione Ue, Ursula von der, aggiungendo: 'Abbiamo esportato 200 ...

