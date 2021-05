Vaccini, venerdì 505mila somministrazioni, superata quota 23 mln (Di sabato 8 maggio 2021) Le somministrazioni di Vaccini anti - Covid dall'inizio della campagna hanno superato in Italia la soglia dei 23 milioni (23.162.051). Nella giornata di venerdì sono state inoculate oltre 505mila dosi. Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 8 maggio 2021) Ledianti - Covid dall'inizio della campagna hanno superato in Italia la soglia dei 23 milioni (23.162.051). Nella giornata disono state inoculate oltredosi.

Advertising

deisanti77 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, venerdì 505mila somministrazioni, superata quota 23 mln #coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Vaccini, venerdì 505mila somministrazioni, superata quota 23 mln #coronavirusitalia - infoitinterno : Vaccini covid, da venerdì sera al via prenotazioni per under 60 vulnerabili - marzia_sandroni : RT @Usltoscsudest: La @regionetoscana ha messo a disposizione un numero verde per sostenere nella prenotazione del #vaccino gli Over70 ??800… - COVIDbot_ITA : RT @ProvinciaTrento: ???????? #Vaccinatianchetu, fai anche tu la tua parte per un #Trentino #CovidFree. Oggi, venerdì 7 maggio, sono state rag… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini venerdì Vaccini, venerdì 505mila somministrazioni, superata quota 23 mln Le somministrazioni di vaccini anti - Covid dall'inizio della campagna hanno superato in Italia la soglia dei 23 milioni (23.162.051). Nella giornata di venerdì sono state inoculate oltre 505mila dosi. Lo comunica la ...

1.756.645 le dosi di vaccino contro il Covid dispensate in Piemonte. 32.378 nella giornata di oggi, 7 maggio Ecco i dati di venerdì 7 maggio nel dettaglio. Oggi sono 32. 378 le persone che hanno ricevuto il ... Oltre 3.000 i vaccini somministrati dai medici di famiglia. Dall'inizio della campagna si è ...

Vaccini, Zaia: «Da venerdì pomeriggio 800mila posti per le prenotazioni dei 50enni» TrevisoToday Le somministrazioni dianti - Covid dall'inizio della campagna hanno superato in Italia la soglia dei 23 milioni (23.162.051). Nella giornata disono state inoculate oltre 505mila dosi. Lo comunica la ...Ecco i dati di7 maggio nel dettaglio. Oggi sono 32. 378 le persone che hanno ricevuto il ... Oltre 3.000 isomministrati dai medici di famiglia. Dall'inizio della campagna si è ...