Vaccini: quando iniziano le prenotazioni per i 50enni (Di sabato 8 maggio 2021) quando iniziano le prenotazioni per la vaccinazione dei 50enni? In alcune regioni nella faccia 55-59 anni sono già cominciate e presto verranno estese alla fascia 50-54 anni, mediamente entro una settimana. In Veneto, Campania, Sicilia, Lazio, Piemonte e Trentino le prenotazioni per il vaccino contro il coronavirus dei 50enni sono già iniziate con le adesione. Le Regioni apriranno le prenotazioni per tutti a partire da lunedì 10 maggio. Le somministrazioni quindi saranno operative a partire dalla seconda metà di maggio, probabilmente già da lunedì 17. Dal 13 maggio in poi cominceranno le punture in alcune regioni come la Sicilia. Nella fascia 50-59 anni sono in testa Molise, Abruzzo, Basilicata e le province autonome di Trento e Bolzano. Tocca ai ...

