Vaccini | la campagna accelera | ma Lombardia e Campania senza dosi rischiano stop

(Di sabato 8 maggio 2021) Superate le 505 mila somministrazioni in un giorno. Da oggi le prime isole minori Covid free, il governatore del Piemonte, Cirio, chiede lo stesso trattamento per alcune zone di montagna

Advertising

FontanaPres : ?? La Lombardia resta in fascia gialla. I nostri parametri sono stabili e la campagna vaccinale procede, anche se n… - marcodimaio : Tra il 5 e il 7 maggio arriveranno oltre due milioni e 100mila #vaccini di Pfizer. E tra ieri e oggi sono arrivate… - you_trend : #Vaccini: l'indice regionale YouTrend mostra che a essere più avanti nella campagna vaccinale è il #Veneto con 91 p… - tuttoggi : Sono stati circa 350 gli umbertidesi che hanno aderito alla campagna... #cronaca #umbria - Telequattro : TRIESTE | CAMPAGNA VACCINI: DA LUNEDI’ 10 MAGGIO POSSONO PRENOTARSI I 50ENNI -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini campagna

Il Sole 24 ORE

Superate le 505 mila somministrazioni in un giorno. Da oggi le prime isole minori Covid free, il governatore del Piemonte, Cirio, chiede lo stesso trattamento per alcune zone di montagnaIl premier Mario Draghi chiede all'Europa di aumentare la produzione per accelerare ladi ...A Salina nel primo giorno di campagna 300 dosi fatte: Nelle isole dell’arcipelago 14 mila residenti saranno vaccinati in 15 giorni ...Astrazeneca è il vaccino che è stato appena iniettato al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. «Ho appena fatto il vaccino – scrive su Twitter –. Grazie ...