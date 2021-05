Vaccini | la campagna accelera | ma Lombardia e Campania senza dosi rischiano lo stop

(Di sabato 8 maggio 2021) Superate le 505 mila somministrazioni in un giorno. Da oggi le prime isole minori Covid free, il governatore del Piemonte, Cirio, chiede lo stesso trattamento per alcune zone di montagna

Advertising

FontanaPres : ?? La Lombardia resta in fascia gialla. I nostri parametri sono stabili e la campagna vaccinale procede, anche se n… - marcodimaio : Tra il 5 e il 7 maggio arriveranno oltre due milioni e 100mila #vaccini di Pfizer. E tra ieri e oggi sono arrivate… - you_trend : #Vaccini: l'indice regionale YouTrend mostra che a essere più avanti nella campagna vaccinale è il #Veneto con 91 p… - 81f81e650d28445 : @NicolaPorro Io l'inchiesta più grande la farei sopratutto sui vaccini...una campagna di vaccinazione così martella… - tuttoggi : Sono stati circa 350 gli umbertidesi che hanno aderito alla campagna... #cronaca #umbria -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini campagna

Galli "Con questiniente immunità di gregge"/ "Sieri creati su virus vecchio" ACCORDO UE - ... per poi indicare i tre step successivi della, leggasi 'le seconde dosi', il 'trattamento ...Superate le 505 mila somministrazioni in un giorno. Da oggi le prime isole minori Covid free, il governatore del Piemonte, Cirio, chiede lo stesso trattamento per alcune zone di montagna(ANSA) - FIRENZE, 08 MAG - "L'obiettivo che ci siamo posti per la settimana prossima è di vaccinare 30mila persone al giorno. Ormai si va verso il completamente della possibilità di prenotazione per i ...Il ministro Speranza annuncia che il prossimo decreto Sostegni stanzierà 50 milioni per un protocollo sperimentale che riguarderà i pazienti che hanno provato le forme più gravi con un ricovero ...