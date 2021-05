Vaccini, in Campania somministrazioni a quota 2.062.675 (Di sabato 8 maggio 2021) Complessivamente in Campania sono stati vaccinati con la prima dose 1.492.080 cittadini. Di questi 570.595 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 2.062.675;. I dati sono aggiornati alle ore 12 di oggi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 8 maggio 2021) Complessivamente insono stati vaccinati con la prima dose 1.492.080 cittadini. Di questi 570.595 hanno ricevuto la seconda dose. Leeffettuate sono state, in totale, 2.062.675;. I dati sono aggiornati alle ore 12 di oggi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

