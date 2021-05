Vaccini, Draghi: Biden ha aperto una porta, ma tema è complesso (Di sabato 8 maggio 2021) "La posizione di Biden deve ancora essere capita nella sua completezza, ma credo venga da una constatazione, ci sono milioni di persone che non hanno accesso ai Vaccini o per mancanza di distribuzione ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 maggio 2021) "La posizione dideve ancora essere capita nella sua completezza, ma credo venga da una constatazione, ci sono milioni di persone che non hanno accesso aio per mancanza di distribuzione ...

La7tv : #ottoemezzo Duro attacco di @marcotravaglio al governo #Draghi sulla gestione dei vaccini: 'Le 500mila somministraz… - Palazzo_Chigi : Draghi: 'I #vaccini sono un bene comune globale. È prioritario aumentare la loro produzione, garantendone la sicure… - Agenzia_Ansa : Vaccini, Ue: via libera al contratto con Pfizer da 1,8 mld di dosi. Von der Leyen: 'Approvato un contratto per 900… - Italia_Notizie : Draghi, riaperture usando la testa, più controlli in aeroporti. Sui vaccini, pensiamo prima a superare il blocco al… - dirittoallacura : RT @_MicroMega_: “No profit on pandemic”, anche l’Italia si schieri per sospendere i #brevetti sui #vaccini: -