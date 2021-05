Vaccinazioni, la Campania va veloce: il dato aggiornato della Regione (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Regione Campania ha comunicato i dati delle Vaccinazioni aggiornati alle ore 12 del 8 maggio 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.492.080 cittadini. Di questi 570.595 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 2.062.675??. In grafica tutti i dettagli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLaha comunicato i dati delleaggiornati alle ore 12 del 8 maggio 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.492.080 cittadini. Di questi 570.595 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 2.062.675??. In grafica tutti i dettagli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

