Uscirà mai un nuovo film di Woody Allen in America? (Di sabato 8 maggio 2021) È almeno dal 2005, cioè da Match Point, che Woody Allen cerca capitali all'estero per i suoi film. L'aveva paradossalmente annunciato nel 2020 in Hollywood Ending, in cui lui stesso interpretava un regista che faticava a farsi produrre i suoi lavori ma che alla fine trovava in Europa un terreno fertile, un posto in cui ancora qualcuno pensava fosse un genio. Era tutto un espediente comico, ma solo dopo pochi anni nella vita vera ha iniziato a girare il mondo per fare film. Due a Londra, uno a Barcellona, uno a Parigi e poi uno a Roma. In mezzo ancora qualcosa in America, con attori local di primo piano quali Emma Stone, Joaquin Phoenix e Kate Winslet. Poi, nel 2017, a seguito degli articoli di Ronan Farrow (l'uomo che ha pubblicato il primo grosso pezzo contro Harvey Weinstein, e anche uno dei figli di ...

