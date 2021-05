Uscirà mai un nuovo film di Woody Allen in America? (Di sabato 8 maggio 2021) Variety sostiene di no, che ha chiuso. In realtà il regista, 87 anni, ha da tempo trovato un altro modo di girare i suoi lavori e non esclude il ritorno. Il suo ultimo film, Rifkin’s Festival, esce adesso nelle nostre sale, prodotto con capitali spagnoli e italiani, e ambientato nella città di San Sebastian È almeno dal 2005, cioè da Match Point, che Woody Allen cerca capitali all’estero per i suoi film. L’aveva paradossalmente annunciato nel 2020 in Hollywood Ending, in cui lui stesso interpretava un regista che faticava a farsi produrre i suoi lavori ma che alla fine trovava in Europa un terreno fertile, un posto in cui ancora qualcuno pensava fosse un genio. Era tutto un espediente comico, ma solo dopo pochi anni nella vita vera ha iniziato a girare il mondo per fare film. Due a Londra, uno a ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) Variety sostiene di no, che ha chiuso. In realtà il regista, 87 anni, ha da tempo trovato un altro modo di girare i suoi lavori e non esclude il ritorno. Il suo ultimo, Rifkin’s Festival, esce adesso nelle nostre sale, prodotto con capitali spagnoli e italiani, e ambientato nella città di San Sebastian È almeno dal 2005, cioè da Match Point, checerca capitali all’estero per i suoi. L’aveva paradossalmente annunciato nel 2020 in Hollywood Ending, in cui lui stesso interpretava un regista che faticava a farsi produrre i suoi lavori ma che alla fine trovava in Europa un terreno fertile, un posto in cui ancora qualcuno pensava fosse un genio. Era tutto un espediente comico, ma solo dopo pochi anni nella vita vera ha iniziato a girare il mondo per fare. Due a Londra, uno a ...

