Uomini e donne, l’ex tronista Maria Tona: «Siamo carne da macello, ci sono dei motivi per cui me ne sono andata» (Di sabato 8 maggio 2021) l’ex tronista Maria Tona svela i motivi per cui ha abbandonato “Uomini e donne”. Maria Tona, dama del trono over di “Uomini e donne”, è infatti improvvisamente scomparsa, senza dare preavviso, dal dating show condotto da Maria De Filippi. Uomini e donne, Maria Tona: “Ecco perchè ho lasciato la trasmissione” Maria Tona, dama del trono over di “Uomini e donne”, dopo essersi fatta conoscere dal pubblico ha lasciato il programma di Maria De Filippi, destando la curiosità del pubblico. Ora per Maria Tona ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 8 maggio 2021)svela iper cui ha abbandonato “”., dama del trono over di “”, è infatti improvvisamente scomparsa, senza dare preavviso, dal dating show condotto daDe Filippi.: “Ecco perchè ho lasciato la trasmissione”, dama del trono over di “”, dopo essersi fatta conoscere dal pubblico ha lasciato il programma diDe Filippi, destando la curiosità del pubblico. Ora per...

Advertising

pisto_gol : Dall’inizio del 2021, sono 38 le vittime di femminicidio. Mogli, fidanzate, compagne, uccise senza pietà da uomini… - TgLa7 : #Draghi: in Ue 1 persona su 7 non lavora e non studia, in Italia vicina a 1 su 4.Divario nel tasso di occupazione t… - Eurosport_IT : CAMPIONI DEL MONDOOOOOO ?????? Ai Mondiali di staffetta l'Italia è MERAVIGLIOSA! Oro nella 4x400 mista, oro nella 4x1… - NTempestose : Vorrei fare una polemica, su #TopDieci. Trovo veramente stucchevole che, per paura del sessismo, vengano fatte solo… - Jocker701 : RT @kittyisback2: @Jocker701 Cosa credi che noi donne guardiamo solo il Pippo? Ci sono uomini che hanno un culo pazzesco -