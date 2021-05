Uomini e Donne: la svolta professionale di Andrea Damante (Di sabato 8 maggio 2021) Andrea Damante ha da poco annunciato una svolta molto importante per la sua professione. Damante si è sempre dedicato alla musica. Infatti lui ha iniziato a fare il deejay a Veronica ancora prima di partecipare a Uomini e Donne. Anche dopo aver partecipato a Uomini e Donne come tronista ha continuato a lavorare con la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 8 maggio 2021)ha da poco annunciato unamolto importante per la sua professione.si è sempre dedicato alla musica. Infatti lui ha iniziato a fare il deejay a Veronica ancora prima di partecipare a. Anche dopo aver partecipato acome tronista ha continuato a lavorare con la L'articolo

Advertising

pisto_gol : Dall’inizio del 2021, sono 38 le vittime di femminicidio. Mogli, fidanzate, compagne, uccise senza pietà da uomini… - vaticannews_it : #8maggio #Vaticano Una mattinata insieme ai 300 uomini, donne, giovani, anziani, in fila per la prima dose di Pfize… - caterinabiti : Grazie alla #CroceRossa, ai suoi uomini e alle sue donne che, in tutto il mondo, sono ogni giorno al servizio di ch… - xdiordepp : @JJKHOVRS1 @sleepyndrunk Appunto. Da una parte é vero che le donne sono più condizionate degli uomini a depilarsi m… - flvj4_ : eh noi donne facciamo davvero skifo mentre gli uomini loro sì ke sono dei veri amici w gli uomini -