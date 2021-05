Uomini e Donne, Gianni Sperti: “Che str…o”, l’opinionista senza mezze misure (Di sabato 8 maggio 2021) Uomini e Donne, il simpaticissimo ed amatissimo Gianni Sperti si è mostrato al suo pubblico social letteralmente senza misure: cos’è successo. È una delle vere e proprie colonne portanti di Uomini e Donne, Gianni Sperti. Da anni accanto alla simpaticissima Tina Cipollari nel ruolo di opinionista, l’ex ballerino pugliese è sempre solito catturare l’attenzione del L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 8 maggio 2021), il simpaticissimo ed amatissimosi è mostrato al suo pubblico social letteralmente: cos’è successo. È una delle vere e proprie colonne portanti di. Da anni accanto alla simpaticissima Tina Cipollari nel ruolo di opinionista, l’ex ballerino pugliese è sempre solito catturare l’attenzione del L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

pisto_gol : Dall’inizio del 2021, sono 38 le vittime di femminicidio. Mogli, fidanzate, compagne, uccise senza pietà da uomini… - vaticannews_it : #8maggio #Vaticano Una mattinata insieme ai 300 uomini, donne, giovani, anziani, in fila per la prima dose di Pfize… - caterinabiti : Grazie alla #CroceRossa, ai suoi uomini e alle sue donne che, in tutto il mondo, sono ogni giorno al servizio di ch… - pasquino60 : @Nicolabrunialti Quanta sociologia e psicologia da quattro soldi. Uomini e donne di merda ci sono sempre stati.. Qu… - 73deva73 : RT @AIessandra__bb: @ItalicaTestudo @liliaragnar @AndFranchini @ombrysan @doluccia16 @VivianaP1511 @gabrillasarti2 @Perla19733917 @_8Debora… -