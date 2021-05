Uomini e Donne anticipazioni, le scelte di Massimiliano e Giacomo: ecco quando si registra (Di sabato 8 maggio 2021) Mentre Uomini e Donne si avvia verso la conclusione di questa stagione 2020/2021, stringono i tempi delle scelte dei due tronisti in carica: Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny. Il primo è corteggiato da Eugenia Rigotti (amatissima dal pubblico) e da Vanessa Spoto; il secondo invece è indeciso tra la bionda e capricciosa Carolina Ronca e la più pacata mora Martina Grado. Mai come quest’anno, tutte le corteggiatrici si sono dette innamorate del tronista che corteggiano, e manca davvero poco per conoscere il loro destino. Stando a quanto abbiamo appreso poco fa, infatti, le scelte dei tronisti Massimiliano e Giacomo si registreranno nel corso di questo weekend: probabilmente domani, domenica 9 maggio 2021. Staremo a vedere cosa succede, non perdete ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 8 maggio 2021) Mentresi avvia verso la conclusione di questa stagione 2020/2021, stringono i tempi delledei due tronisti in carica:Mollicone eCzerny. Il primo è corteggiato da Eugenia Rigotti (amatissima dal pubblico) e da Vanessa Spoto; il secondo invece è indeciso tra la bionda e capricciosa Carolina Ronca e la più pacata mora Martina Grado. Mai come quest’anno, tutte le corteggiatrici si sono dette innamorate del tronista che corteggiano, e manca davvero poco per conoscere il loro destino. Stando a quanto abbiamo appreso poco fa, infatti, ledei tronistisi registreranno nel corso di questo weekend: probabilmente domani, domenica 9 maggio 2021. Staremo a vedere cosa succede, non perdete ...

