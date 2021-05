Una Vita anticipazioni spagnole sul finale, la dichiarazione d’amore di Felipe (Di sabato 8 maggio 2021) La telenovela spagnola Una Vita sta volgendo al termine, ma le puntate spagnole rivelano che ci saranno ancora i numeri voli colpi di scena. Questa volta protagonista della nostra news e Felipe Alvarez Hermoso che dopo un lungo periodo in cui la sua mente sembrava volerlo tra dire, incontra l’infermiera Dori te ne esca nuovamente nel suo cuore il sentimento dell’amore. Ci sarà inizialmente della tensione tra i due quando la giovane confesserà all’avvocato l’esperimento che stava facendo su di lui. Dopo un primo allontanamento di Dori, Felipe le invia una lettera in cui le chiede di vederla. All’arrivo dell’ infermiera saranno presenti anche tutti gli amici di Felipe e davanti a loro l’uomo chiederà a Dori di diventare sua moglie e lei accetterà. Tutto questo però non sarà senza difficoltà in quanto ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 8 maggio 2021) La telenovela spagnola Unasta volgendo al termine, ma le puntaterivelano che ci saranno ancora i numeri voli colpi di scena. Questa volta protagonista della nostra news eAlvarez Hermoso che dopo un lungo periodo in cui la sua mente sembrava volerlo tra dire, incontra l’infermiera Dori te ne esca nuovamente nel suo cuore il sentimento dell’amore. Ci sarà inizialmente della tensione tra i due quando la giovane confesserà all’avvocato l’esperimento che stava facendo su di lui. Dopo un primo allontanamento di Dori,le invia una lettera in cui le chiede di vederla. All’arrivo dell’ infermiera saranno presenti anche tutti gli amici die davanti a loro l’uomo chiederà a Dori di diventare sua moglie e lei accetterà. Tutto questo però non sarà senza difficoltà in quanto ...

Advertising

MediasetPlay : Si può davvero mollare tutto per amore e iniziare una nuova vita? Giulia lo chiede ad Arianna Cirrincione, ospite d… - OfficialASRoma : Darboe: “Come tutti sanno, ho avuto una storia particolare. Sono arrivato con un lungo viaggio. È stata dura, ma da… - emergenzavvf : ?? #Esplosione #Gubbio (PG), estratta una terza persona in vita dalle macerie, nulla da fare per una quarta purtropp… - paolorm2012 : RT @LDRaimondo: Che bello il video di @CartoniM ??E’un capolavoro per tutti. #Donare gli #organi è un atto di #amore È una scelta di vita… - roughnuances : RT @Elewhatelse: 'La vita è una'! Intanto lavora e rompe le palle a chi invece vuole vivere. Avete paura? Ribadisco chiudetevi in casa e fa… -