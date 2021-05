Una vita anticipazioni: il figlio di Genoveva è di Felipe o del finto Santiago? (Di sabato 8 maggio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Una vita che ci aspetta lunedì pomeriggio? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci raccontano proprio la trama della puntata di domani 9 maggio 2021. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 scopriremo che cosa farà Marcia: deciderà di denunciar Santiago che in realtà si chiama Israel ed è suo cognato, non suo marito, oppure accetterà le sue scuse e non dirà niente? Una scelta difficile per Marcia che, se decidesse di parlare, potrebbe anche mettere a rischio il matrimonio tra Genoveva e Felipe. Cosa farà la bella brasiliana? Maite e Camino ammetteranno davanti a Felicia di avere una relazione? Ed Emilio, avrà le prove per dimostrare che è stata Margarita a fare del male a Bellita somministrandole del veleno nel te? Scopriamolo con le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 8 maggio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Unache ci aspetta lunedì pomeriggio? Lo scopriamo con leche ci raccontano proprio la trama della puntata di domani 9 maggio 2021. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 scopriremo che cosa farà Marcia: deciderà di denunciarche in realtà si chiama Israel ed è suo cognato, non suo marito, oppure accetterà le sue scuse e non dirà niente? Una scelta difficile per Marcia che, se decidesse di parlare, potrebbe anche mettere a rischio il matrimonio tra. Cosa farà la bella brasiliana? Maite e Camino ammetteranno davanti a Felicia di avere una relazione? Ed Emilio, avrà le prove per dimostrare che è stata Margarita a fare del male a Bellita somministrandole del veleno nel te? Scopriamolo con le ...

