Una vita, anticipazioni 8 maggio: una furiosa lite

Felicia e Camino avranno una furiosa lite che terminerà nel modo peggiore. La ristoratrice, infatti, come si evince dalle anticipazioni Una vita riguardanti la puntata di oggi 8 maggio, arriverà a dare uno schiaffo a sua figlia dopo che quest'ultima le avrà detto che la odia. Nel frattempo, Santiago deciderà di confessare la verità a Marcia e le rivelerà di essere in realtà Israel, il fratello gemello di suo marito che è morto diverso tempo prima e che è arrivato ad Acacias per ordine di Andrade. Intanto, Emilio rivelerà a José, Cinta e Aranxta che ha sorpreso Margarita versare una strana polvere nel tè di Bellita e darà la boccetta al futuro genero per farla analizzare.

Una vita, spoiler 8 maggio: Santiago confessa la verità sulla sua identità a Marcia

