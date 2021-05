Una vita, anticipazioni 10-15 maggio: la morte di Ursula (Di sabato 8 maggio 2021) Le prossime puntate di Una vita ci riserveranno molti colpi di scena, primo tra tutti la morte di Ursula. La perfida dark lady infatti, uscirà definitivamente di scena per mano di Santiago Becerra, il quale le sparerà alle spalle proprio nel momento in cui Ursula starà per pugnalare Genoveva. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci riservano le anticipazioni riguardanti ciò che andrà in onda su Canale 5 dal 10 al 15 maggio. Una vita, trame 10-15 maggio: Margarita arrestata In Una vita, nel corso dei nuovi episodi, vedremo che il finto Santiago, dopo aver rivelato la verità sulla sua vera identità a Marcia, continuerà a professarsi innamorato di lei. Marcia nonostante tutto non lo allontanerà. Ursula invece, continuerà a ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 8 maggio 2021) Le prossime puntate di Unaci riserveranno molti colpi di scena, primo tra tutti ladi. La perfida dark lady infatti, uscirà definitivamente di scena per mano di Santiago Becerra, il quale le sparerà alle spalle proprio nel momento in cuistarà per pugnalare Genoveva. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci riservano leriguardanti ciò che andrà in onda su Canale 5 dal 10 al 15. Una, trame 10-15: Margarita arrestata In Una, nel corso dei nuovi episodi, vedremo che il finto Santiago, dopo aver rivelato la verità sulla sua vera identità a Marcia, continuerà a professarsi innamorato di lei. Marcia nonostante tutto non lo allontanerà.invece, continuerà a ...

