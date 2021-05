Un sabato italiano fuori dal tempo ci fece capire che il peggio era passato

(Di sabato 8 maggio 2021) Premessa: il 12 maggio 2021 Mister Fantasy compie 40 anni. Quale album migliore per celebrarlo di quello lanciato con i video prodotti da noi? Un album molto singolare se ce n’è uno:del suomusicalmente, ma in sincrono perfetto con l’atmosfera e la voglia di bersi il mondo degli anni 80. Il suo autore un ragazzo di 29 anni, di giorno art director in una multinazionale dell’advertising e di notte vagabondo della scena notturna romana, patito del jazz e assatanato di avventure e di alcool. A pensarci bene, però, se a questo cocktail di ingredienti dai la giusta shakerata, tutto prende senso e va giù in un sorso: le avventure notturne di Sergio Caputo sono autobiografia, le sue scorribande col fido Riccardo ’Rino’ Rinetti, amico e produttore, sono diari di vita. La sua abilità con le parole li trasforma in strip metropolitane spiritose, ...

Nemesi142 : Siamo alla fine dell'anno ma trovo ancora illegale avere tre ore (le prime tra l'altro) di italiano sia il lunedì che il sabato - ZebreRugby : #ZEBvBEN ??vs?? 20-25 [1-4] Nel 2° turno della #GuinnessPRO14RainbowCup ?? gara molto equilibrata a #Parma fino al 75… - montevarchi : Il premio FMI e FXAction Group dedicato ai personaggi che hanno scritto la storia del motocross azzurro assegnato a… - EBamusement : RT @ComuneParma: ??TORNA LA PIU' IMPORTANTE MANIFESTAZIONE DEDICATA AL PATRIMONIO DI BELLEZZA ITALIANO A #parma la quinta edizione di I LIK… - delnegromarta : @bimbadiziamara si esatto è proprio lei quella serie per cui ogni sabato twitter italiano era turco ! DICIAMO CH… -

Ultime Notizie dalla rete : sabato italiano

La Gazzetta dello Sport

Saranno quattro i match in programma in questo. Fiorentina - Lazio invece mette in ballo punti che serviranno ad entrambe , per Champions League e salvezza. I viola hanno preso un ...Il tennista romano se la vedrà8 maggio contro il norvegese Casper Ruud , che ha avuto vita ... L'accusa il colpo e nel terzo gioco del secondo parziale cede ancora la battuta. Garin ...Sky Cinema Collection, da sabato 8 a venerdì 21 maggio, celebra il cinema italiano con una ricca collezione di oltre 100 film firmati e ...Tutto pronto per il via del 104^ Giro d’Italia, che partirà oggi (diretta Rai ed Eurosport) da Torino, con la cronometro ...