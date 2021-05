Un po' tennis | un po' cinema | la Dolce Vita del Foro Italico

(Di sabato 8 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

sportli26181512 : Musetti a Sky: 'Sogno di vincere Wimbledon contro Federer': Una lunga intervista esclusiva al giovane tennista azzu… - BratterSilvia : Giusto, infatti facendo andare allo stadio 10.000 persone, le altre 20.000 se ne sarebbero state a casa. PS: quand… -

Ultime Notizie dalla rete : tennis cinema

La Gazzetta dello Sport

Nel mondo delsi racconta che alla fine di una sfuriata Fellini avesse un giorno imprecato contro un direttore del doppiaggio: "Vattene a giocare a". Non è proprio il segno di una passione, sebbene ......50 ( 82 ) Superga Scarpe ginnastica Uomo Donna Cotu Panattasport PNA Sneaker - 19,99 ( 79 ) ...90 ( 499,90 ) Huawei Matebook D 15 - 689,90 ( 719,90 ) Soundbar DENON HEOS HomeHS2 (2. Gen) ...Gli Internazionali d'Italia hanno raccontato tante storie, da Pietrangeli e le sue attrici al ciuffo di Panatta, fino al valore sociale di sedere su quelle tribune ...06 maggio, 13:41 Spettacolo Federer e De Niro in uno spot per la Svizzera (con buona pace di Hanks) Le due star del tennis e del cinema in un video ironico per promuovere il turis ...