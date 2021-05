Ultimo e Jacqueline Luna: le foto ricordo della vacanza in Messico (Di sabato 8 maggio 2021) Dopo la vacanza d’amore in Messico, Ultimo e Jacqueline Luna sono ritornati a casa e sui loro social hanno pubblicato alcune foto ricordo Dopo aver rilasciato su tutte le piattaforme digitali e streaming il nuovo singolo “Buongiorno Vita” e aver tenuto un live in streaming direttamente dal Colosseo, Ultimo è volato con la sua Jacqueline Luna in Messico per una vacanza d’amore. I due vivono un rapporto a distanza, dato che lui abita a Roma e lei a Los Angeles. A parte i momenti di conoscenza iniziale nei quali i due hanno avuto modo di frequentarsi e di conoscersi l’uno a fianco all’altra, in seguito Jacqueline Luna è dovuta ritornare a casa. Il ... Leggi su 361magazine (Di sabato 8 maggio 2021) Dopo lad’amore insono ritornati a casa e sui loro social hanno pubblicato alcuneDopo aver rilasciato su tutte le piattaforme digitali e streaming il nuovo singolo “Buongiorno Vita” e aver tenuto un live in streaming direttamente dal Colosseo,è volato con la suainper unad’amore. I due vivono un rapporto a distanza, dato che lui abita a Roma e lei a Los Angeles. A parte i momenti di conoscenza iniziale nei quali i due hanno avuto modo di frequentarsi e di conoscersi l’uno a fianco all’altra, in seguitoè dovuta ritornare a casa. Il ...

xsjlences : Non so voi, ma a me Ultimo e Jacqueline Luna piacciono a livelli estremi. Mi viene voglia di abbracciarli, sono proprio mini -