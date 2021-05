Ultime Notizie Serie A: Zoff striglia Donnarumma, Cordoba consiglia Muriel all’Inter (Di sabato 8 maggio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.27 – Cordoba e lo scudetto – L’ex Inter Cordoba ha detto la sua sullo scudetto firmato Conte (CLICCA QUI) Ore 9.10 – Zoff dice la sua su Juve-Milan – L’ex portiere bianconero parla della sfida di domenica sera (CLICCA QUI) Ore 8.19 – Inter, in due ai saluti – Due giocatori scelti espressamente da Conte potrebbero partire per risanare il bilancio (CLICCA QUI) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.27 –e lo scudetto – L’ex Interha detto la sua sullo scudetto firmato Conte (CLICCA QUI) Ore 9.10 –dice la sua su Juve-Milan – L’ex portiere bianconero parla della sfida di domenica sera (CLICCA QUI) Ore 8.19 – Inter, in due ai saluti – Due giocatori scelti espressamente da Conte potrebbero partire per risanare il bilancio (CLICCA QUI) L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

marcotravaglio : ZINGALETTA Tra le notizie stupefacenti delle ultime ore, la più stupefacente è il pressing di Letta sul suo predece… - Agenzia_Ansa : L'India ha registrato per la prima volta più di 4mila morti per coronavirus in un giorno. Lo ha fatto sapere il gov… - pomeriggio5 : Un bouquet speciale per festeggiare @carmelitadurso che come sapete oggi compie 24 anni! ???? Ancora tanti auguri da… - CorriereCitta : Violenta lite a Roma: prende a bottigliate e ferisce un ragazzo - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 08-05-2021 ore 10:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -