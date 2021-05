ULISSE SOSPESO PER BASSI ASCOLTI? FAKE NEWS! IL DIRETTORE DI RAI1 FA CHIAREZZA

(Di sabato 8 maggio 2021) La notizia della sospensione di Ulisse, sostituito il prossimo mercoledì dalle repliche di Montalbano, ha dominato la giornata sui social in seguito all’anticipazione fornita da Tvblog. Lo stop del programma di Alberto Angela non è legato aima ad un altro motivo. Lo spiega ildi, Stefano Coletta. @albertoangela e il team di @Ulissesono al lavoro per le ultime due nuove puntate del ciclo primaverile dedicate a S. Francesco e all’ambiente. Alcuna sospensione del programma! Solo un piccolo ritardo nella preparazione causa emergenza covid. Ulisse non si tocca e torna presto! Alla nota ufficiale dei vertici dell’ammiraglia della Tv di Stato ha fatto seguito una comunicazione dello staff di Ulisse, il prestigioso programma di servizio pubblico che tra arte, cultura e ...

Ultime Notizie dalla rete : #ULISSE SOSPESO

La prima serata di Rai 1, canale di punta del servizio pubblico, è letteralmente allo sbando. Basti pensare che è appena stato- Il piacere della scoperta, condotto da Alberto Angela, presentatore e divulgatore di solito molto apprezzato dai telespettatori. Lui da solo, però, non basta. E il programma registra ...- Il piacere della scoperta chiude per bassi ascolti: Montalbano sostituisce Alberto Angela È stato TvBlog il primo a lanciare in anteprima la chiusura anticipata della nuova edizione di- Il piacere della scoperta . Sul sito, infatti, si legge che questa serie di puntate condotte come sempre da Alberto Angela non sta ottenendo i risultati sperati e dunque, a partire dal ...ROMA, 08 MAG - 'Ulisse - Il piacere della scoperta', il programma di Alberto Angela in onda il mercoledì in prima serata su Rai1, 'frena' per Covid: ad annunciarlo è un post sul profilo Facebook della ...