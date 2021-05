Ulisse Il piacere della scoperta sospeso, Alberto Angela in panchina: colpo basso per la cultura (Di sabato 8 maggio 2021) Ulisse Il piacere della scoperta sospeso: questa è l’ultima decisione presa dall’azienda Rai, a fronte di una prima serata che non riesce a decollare. Come riportano le maggiori testate italiane, la nuova edizione del programma cultura di Alberto Angela (che quest’anno compie vent’anni) non ha funzionato. Ascolti deludenti per Ulisse Il piacere della scoperta. Basti pensare che l’ultima puntata è stata battuta dalla concorrenza di Mediaset (con la fiction Buongiorno mamma) e perfino dal programma di attualità Chi l’ha visto? su Rai3. Un colpo basso per la cultura e per gli spettatori che seguono da anni i programmi del noto ... Leggi su optimagazine (Di sabato 8 maggio 2021)Il: questa è l’ultima decisione presa dall’azienda Rai, a fronte di una prima serata che non riesce a decollare. Come riportano le maggiori testate italiane, la nuova edizione del programmadi(che quest’anno compie vent’anni) non ha funzionato. Ascolti deludenti perIl. Basti pensare che l’ultima puntata è stata battuta dalla concorrenza di Mediaset (con la fiction Buongiorno mamma) e perfino dal programma di attualità Chi l’ha visto? su Rai3. Unper lae per gli spettatori che seguono da anni i programmi del noto ...

