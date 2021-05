Ue: Sassoli, 'basta diseguaglianze, questo è impegno europeo' (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - “I nostri cittadini si aspettano molto dalla ripresa che stiamo preparando. Si aspettano che abbia una forte impronta sociale, che abbia l'obiettivo di colmare le disuguaglianze, di rilanciare il lavoro di qualità, di accompagnare tutti nella transizione grande che ci aspetta”. Così il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, al Consiglio europeo di Porto. “La crescita delle disuguaglianze creata dalla crisi da Covid-19 - prosegue - minaccia di lasciare un'eredità di povertà e instabilità sociale ed economica che sarebbe devastante. Il Covid-19 ha messo in evidenza le disuguaglianze pre-pandemiche più vividamente di quanto potessimo immaginare”. “Sarebbe ingannevole pensare che le linee di frattura sociale, allargate dalla pandemia, possano rimarginarsi in fretta e che l'economia e la società possano ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - “I nostri cittadini si aspettano molto dalla ripresa che stiamo preparando. Si aspettano che abbia una forte impronta sociale, che abbia l'obiettivo di colmare le disuguaglianze, di rilanciare il lavoro di qualità, di accompagnare tutti nella transizione grande che ci aspetta”. Così il presidente del Parlamento, David, al Consigliodi Porto. “La crescita delle disuguaglianze creata dalla crisi da Covid-19 - prosegue - minaccia di lasciare un'eredità di povertà e instabilità sociale ed economica che sarebbe devastante. Il Covid-19 ha messo in evidenza le disuguaglianze pre-pandemiche più vividamente di quanto potessimo immaginare”. “Sarebbe ingannevole pensare che le linee di frattura sociale, allargate dalla pandemia, possano rimarginarsi in fretta e che l'economia e la società possano ...

Advertising

maurimol79 : RT @PE_Italia: ??”In Europa basta con i tabù. Dobbiamo riformare il patto di stabilità e crescita. Non dobbiamo tornare indietro. Non lascer… - PE_Italia : ??”In Europa basta con i tabù. Dobbiamo riformare il patto di stabilità e crescita. Non dobbiamo tornare indietro. N… - BenchrestGe : Basta con Sassoli Basta con Sassoli ...basta....basta - i8img : RT @arabafenice8888: #Sassoli sempre più #Ridicoli la #SX Ma anche Basta!!! ????? #PoveraItalia???? #Putin ???? - MuredduGiovanni : RT @arabafenice8888: #Sassoli sempre più #Ridicoli la #SX Ma anche Basta!!! ????? #PoveraItalia???? #Putin ???? -