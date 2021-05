Udinese-Bologna | Gotti | “De Paul il mio terzo figlio Futuro? Prima fine campionato”

(Di sabato 8 maggio 2021) 1-1: è questo il risultato dell'anticipo tra, della 35^ giornata deldi calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Friuli di Udine. Decidono le reti di Dee Orsolini, che in extremis, segna il gol del pareggio regalando un prezioso punto ai rossoblù. Risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico Luca, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. “In una settimana tra la partita con la Juventus e questa abbiamo fatto tanta fatica per poco, il punto ottenuto smuove qualcosa ma è poco. Abbiamo giocato con personalità difendendo bene e provando ad attaccare soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo gestito, sicuramente ci hanno pressato, ma c’era la sensazione di poterla portare a casa, l’ennesimo rigore preso la fa finire in pareggio, non voglio ...

UDINE " Un pareggio per 1 - 1 che accontenta tutti quello maturato alla Dacia Arena tra, con entrambe le squadre che raggiungono quota 40 punti, chiudendo definitivamente la questione salvezza. Friulani avanti con De Paul nel primo tempo, pari degli emiliani nella ...procedono a braccetto, si diceva una volta, a quota 40, la classica della salvezza e nella prossima giornata dovrebbero brindare alla permanenza, con due turni di anticipo, ma è già ...Non si sa dove vada a cadere in Italia il razzo cinese, in Liguria il razzo Osimhen s'è abbattuto sullo Spezia. Due gol e l'assist per il rotondo 4-1 del Napoli. Campo piccolo e vittoria grande. Cance ...Così Mihajlovic nel post-partita di Udinese-Bologna "Sono soddisfatto di questo punto, non meritavamo di perderla, abbiamo preso gol nell'unico tiro in porta che abbiamo concesso ...