Tv Talk | gli ospiti dell’8 maggio 2021

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 8 maggio 2021) Torna oggi, sabato 8, alle 15:00 su Rai 3, Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3,La puntata si apre con il geologo Mario Tozzi, impegnato alla conduzione della nuova stagione di Sapiens–Un solo pianeta. Con lui e Giorgio Simonelli, spazio alle drammatiche immagini che arrivano in questi giorni dall’India, un paese in ginocchio a causa della pandemia: quanto sembrano lontane agli occhi dell’opinione pubblica? E, soprattutto, sono davvero così distanti? Poi, il caso della settimana: l’intervento di Fedez al ...