Turismo nautico nuova frontiera della blue economy | convegno alla BIT

Il Turismo nautico come nuova frontiera della blue economy è il titolo del convegno in programma alla BIT – Borsa Italiana del Turismo. Apre gli interventi il presidente di Assonautica Italiana Giovanni Acampora. Un appuntamento da non perdere il prossimo 10 maggio alle ore 17 nella piazza virtuale di Start Up Turismo organizzata da Letyourboat e moderato dal suo a.d. Walter Vassallo. Il convegno vuole esplorare nuove opportunità di rinnovarsi per i marina e di promuovere la sostenibilità per il Turismo nautico. "L'economia del mare nel sistema nazionale – fa notare il presidente di Assonautica Italiana, Giovanni Acampora – ha una rilevanza ...

