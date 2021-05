Trieste 900 mila euro per valorizzare geodiversità

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 8 maggio 2021) La Regione intende favorire la realizzazione di progetti e di iniziative volti alla promozione del ricco patrimonio geologico e dellasul territorio del Friuli Venezia Giulia. Su proposta dell’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, la Giunta regionale ha infatti approvato il Regolamento per la concessione di contributi rivolti a enti pubblici e a enti locali per finanziare la realizzazione di progetti e di iniziative volti alla promozione del patrimonio geologico rappresentato dai geoparchi e dai geositi, in un’ottica di sviluppo sostenibile del territorio. “Nel triennio 2021-2023 – spiega Scoccimarro – metteremo a disposizione risorse per circa 300l’anno per finanziare e sostenere attività di studio, ricerca o divulgazione delle conoscenze finalizzate alla individuazione, alla ...