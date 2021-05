Treviso: precipita col deltaplano e muore, non si era legato al mezzo (Di sabato 8 maggio 2021) L'uomo è rimasto appeso alla sbarra, cadendo nel vuoto dopo un'impennata del deltaplano biposto. Illesa la compagna di volo Leggi su rainews (Di sabato 8 maggio 2021) L'uomo è rimasto appeso alla sbarra, cadendo nel vuoto dopo un'impennata delbiposto. Illesa la compagna di volo

Advertising

tribuna_treviso : LA FOTOGALLERY / Dopo aver assicurato la compagna di volo, non ha legato se stesso e, subito dopo il decollo, è rim… - mattinodipadova : LA FOTOGALLERY / Dopo aver assicurato la compagna di volo, non ha legato se stesso e, subito dopo il decollo, è rim… - teresacapitanio : Treviso, non si lega e precipita: muore pilota di deltaplano, donna illesa - Tgcom24 , più dettagli : - MediasetTgcom24 : Treviso, non si lega e precipita: muore pilota di deltaplano, donna illesa #Treviso - corriereveneto : #Treviso non si lega e precipita nel vuoto col deltaplano: muore a 51 anni -