Trento, la giunta provinciale vuol prolungare la materna fino a luglio: ok da 8mila famiglie. Insegnanti: “La scuola non è un centro estivo” (Di sabato 8 maggio 2021) La giunta provinciale di Trento vuole prolungare il calendario delle scuole materne, comprendendo anche il mese di luglio, ma gli Insegnanti e i sindacati di categoria insorgono. È da settimane che il mondo dell’insegnamento per i bambini in età prescolare è in subbuglio, dopo l’annuncio della maggioranza amministrativa provinciale di un intervento per rispondere al bisogno delle famiglie di mandare i propri figli all’asilo un mese in più rispetto al normale calendario, che prevede una durata di dieci mesi, dall’1 settembre al 30 giugno. Un questionario è stato inviato dall’assessore leghista all’Istruzione, Mirko Bisesti, alle famiglie dei piccoli alunni, con la proposta di estensione, in cambio di un contributo di 50 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Ladiil calendario delle scuole materne, comprendendo anche il mese di, ma glie i sindacati di categoria insorgono. È da settimane che il mondo dell’insegnamento per i bambini in età prescolare è in subbuglio, dopo l’annuncio della maggioranza amministrativadi un intervento per rispondere al bisogno delledi mandare i propri figli all’asilo un mese in più rispetto al normale calendario, che prevede una durata di dieci mesi, dall’1 settembre al 30 giugno. Un questionario è stato inviato dall’assessore leghista all’Istruzione, Mirko Bisesti, alledei piccoli alunni, con la proposta di estensione, in cambio di un contributo di 50 ...

Materne aperte a luglio in Trentino: la Cgil contraria allo sciopero TRENTO. La Cgil del Trentino per bocca del suo segretario generale Andrea Grosselli definisce come "... Il che " spiegano da via Muredei " non vuole dire che la decisione che la Giunta pretende di ...

Tre donne ora al vertice della Sat TRENTO . Una presidente e due vice presidenti. Il vertice della Sat è tutto al femminile . Con la ... a scrutinio segreto, il Presidente, i due Vice Presidenti, il Segretario e la Giunta Esecutiva. È ...

