Trentalange: «Maria Marotta lo merita, è un momento storico»

Alfredo Trentalange, presidente dell'AIA, ha parlato della designazione di Maria Marotta per Reggina-Frosinone. Le sue parole

Alfredo Trentalange, presidente dell'AIA, ha parlato della designazione di Maria Marotta per Reggina-Frosinone, primo arbitro donna della storia in Serie B. Le parole a Italpress.

«È uno dei momenti più belli che l'Aia possa vivere e non c'è dubbio che Maria Marotta meriti questa designazione. Motivo di grande speranza e sviluppo, ringrazio l'organo tecnico che ha avuto la giusta attenzione ai meriti e al percorso di Maria. Un arbitro donna in B è veramente un momento storico».

L'articolo proviene da Calcio News 24.

