Trentalange | “Arbitro donna in B evento storico | Maria Marotta lo merita”

(Di sabato 8 maggio 2021) “È uno dei momenti più belli che l’Aia possa vivere e non c’è dubbio chemeriti questa designazione“. Parole cariche di soddisfazione quelle di Alfredo, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, che all’agenzia Italpress ha parlato della storica prima volta di unnel campionato di Serie B. Il debutto della direttrice di gara della sezione di Sapri, appartenente alla Can C, è in programma lunedì 10 alle ore 14.00 nel match Reggina-Frosinone. “In questo turno di campionato ci saranno tre esordi in Serie B“, sottolineariferendosi alle altre due designazioni (Marcenaro per Pisa-Entella e Zufferli per Vicenza-Reggiana), “il fatto che ci sia anche quello diè un successo per tutto il movimento, di un ...