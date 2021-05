Tradate, precipita da quattro metri e batte la testa: operaio 52enne muore sul lavoro (Di sabato 8 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Dopo l’incidente di pochi giorni fa a Busto Arsizio, dove ha perso la vita l’operaio 49enne Christian Martinelli, nella giornata di oggi sabato 8 maggio si è consumata un’altra tragedia, un’altra morte sul lavoro, questa volta a Tradate. L’uomo, 52enne residente nella provincia di Bergamo, stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione in via Fornace quando tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 8 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Dopo l’incidente di pochi giorni fa a Busto Arsizio, dove ha perso la vita l’49enne Christian Martinelli, nella giornata di oggi sabato 8 maggio si è consumata un’altra tragedia, un’altra morte sul, questa volta a. L’uomo,residente nella provincia di Bergamo, stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione in via Fornace quando tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

RedazioneLaNews : #Milano Precipita per quattro metri e batte la testa: morto durante lavori di manutenzione - BarranoEmanuela : RT @BarranoEmanuela: Ancora ???? - BarranoEmanuela : Ancora ???? - urania2906 : RT @GiovanniAgost20: NON CREDO CHE COSI' SI POSSA CONTINUARE!!! Tradate, precipita da quattro metri e batte la testa: operaio 52enne muore… - lordvoldemort70 : RT @GiovanniAgost20: NON CREDO CHE COSI' SI POSSA CONTINUARE!!! Tradate, precipita da quattro metri e batte la testa: operaio 52enne muore… -