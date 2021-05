Tradate Incidente durante ristrutturazione al centro la Fornaci | morto Marco Oldrati

(Di sabato 8 maggio 2021) Infortunio mortale alcommerciale la(Varese)., operaio di 52 anni, èdopo essere scivolato da un ponteggio.era al lavoro nell’ambito di unain corso presso ilcommerciale. Trasportato d’urgenza all’ospedale èdopo pochi minuti. In base alle prime ricostruzioniera a lavoro su un trabattello e sarebbe caduto da un’altezza di circa 4 metri. Avrebbe anche avuto indosso il casco, cosa che però non sarebbe state sufficiente a salvargli la vita. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio dei tecnici Ats e dei carabinieri. Il cinquantenne potrebbe essere scivolato o essere caduto in seguito ad un malore, ma ...

Advertising

SkyTG24 : Incidente sul lavoro a Tradate: operaio muore cadendo da ponteggio - uil_va : RT @UilMilanoLombar: Un nuovo incidente mortale sul lavoro. @edacquino 'Una situazione inaccettabile, di vera emergenza' @DMargaritella @V… - edacquino : RT @UilMilanoLombar: Un nuovo incidente mortale sul lavoro. @edacquino 'Una situazione inaccettabile, di vera emergenza' @DMargaritella @V… - _A_mors : RT @bisagnino: Ancora incidente sul lavoro: a Tradate operaio cade da impalcatura e muore - UilMilanoLombar : Un nuovo incidente mortale sul lavoro. @edacquino 'Una situazione inaccettabile, di vera emergenza' @DMargaritella… -

Ultime Notizie dalla rete : Tradate Incidente

sul lavoro in via della Fornace Cortellezzi a, comune in provincia di Varese. La vittima è un operaio di 52 anni che, secondo una prima ricostruzione, ha perso l'equilibrio ed è ..." Ancora un terribilesul lavoro oggi. Una vittima in più, in un cantiere in provincia di ...della Regione Lombardia Attilio Fontana dopo l'ultimo infortunio mortale sul lavoro a. "...Milano, 8 mag. (Adnkronos) - "Questa settimana si chiude con tre incidenti mortali sui luoghi di lavoro: quello tragico di questa mattina a Tradate è infatti il secondo nella sola provincia di Varese ...Davanti all'ennesimo incidente mortale sul lavoro (l'operaio deceduto a Tradate) c'è ben poco da commentare: molto è già stato detto sugli esiti drammatici degli infortuni in fabbrica o sui luoghi di ...