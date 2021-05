Torino, trovato cadavere carbonizzato in un campo agricolo a Stupinigi (Di sabato 8 maggio 2021) Un cadavere quasi completamente carbonizzato è stato ritrovato nel pomeriggio di sabato a Stupinigi, nell’hinterland torinese. Nel campo agricolo dove è stato individuato il corpo c’erano anche una bicicletta ed un telefono cellulare che al momento non si sa se appartengano o meno alla vittima. Sul posto sta operando il personale del Nucleo investigativo dei carabinieri ed il medico legale per gli accertamenti scientifici del caso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Unquasi completamenteè stato rinel pomeriggio di sabato a, nell’hinterland torinese. Neldove è stato individuato il corpo c’erano anche una bicicletta ed un telefono cellulare che al momento non si sa se appartengano o meno alla vittima. Sul posto sta operando il personale del Nucleo investigativo dei carabinieri ed il medico legale per gli accertamenti scientifici del caso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

MediasetTgcom24 : Torino, trovato un cadavere carbonizzato in un campo #Torino - Agenzia_Italia : Un raro rinoceronte bianco ha trovato casa a Torino - zazoomblog : Torino trovato cadavere carbonizzato in un campo agricolo a Stupinigi - #Torino #trovato #cadavere - news_mondo_h24 : Cadavere carbonizzato ritrovato in un campo, giallo alle porte di Torino - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Torino, trovato cadavere carbonizzato in un campo agricolo a Stupinigi -