Torino, i convocati di Nicola per il Verona (Di sabato 8 maggio 2021) Il tecnico granata Davide Nicola ha convocato 22 calciatori per la partita di domani allo stadio “Marcantonio Bentegodi” contro l’Hellas Verona, calcio d’inizio alle ore 15. Questo l’elenco completo: Portieri: Sirigu, Sava, Ujkani Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Lyanco, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda. Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon. Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza. Foto: Sito Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) Il tecnico granata Davideha convocato 22 calciatori per la partita di domani allo stadio “Marcantonio Bentegodi” contro l’Hellas, calcio d’inizio alle ore 15. Questo l’elenco completo: Portieri: Sirigu, Sava, Ujkani Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Lyanco, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda. Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon. Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Valeriacredeche : RT @Toro_News: ?? | VERSO VERONA Sono 22 i convocati da #Nicola per la trasferta di domani contro l'Hellas Verona. Tra di loro non figura… - CalciohellasIt : Torino, i 22 convocati di Nicola per la gara contro l'Hellas Verona - Toro_News : ?? | VERSO VERONA Sono 22 i convocati da #Nicola per la trasferta di domani contro l'Hellas Verona. Tra di loro no… - infoitsport : Torino, i convocati per la sfida con il Parma: assenti solo i due squalificati - infoitsport : I convocati del Torino: fuori gli squalificati Mandragora e Verdi -

Ultime Notizie dalla rete : Torino convocati Nuoto, Europei Budapest 2021: i convocati ufficiosi per la rassegna continentale I 27 azzurri convocati : Lorenzo Zazzeri (Esercito / RN Florentia) 50 e 100 sl; Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino) 50 e 100 sl; Leonardo Deplano (CC Aniene) 50 e 100 sl; Manuel Frigo (Fiamme ...

Calcio: Inzaghi carica Lazio 'Fiorentina in salute, serve prova da big' ...momento sesti in classifica con 64 punti e con una partita in meno da recuperare contro il Torino. ...Acerbi che ha scontato il turno di squalifica contro il Genoa mentre sarà nella lista dei convocati ...

I convocati del Torino: fuori gli squalificati Mandragora e Verdi Forza Parma Juve Torino, il cambio data è ufficiale: quando si gioca Ufficiale il cambio di data di Juve Torino: ecco quando si giocherà il derby della Mole Adesso è ufficiale: Juve Torino non si giocherà il 4... News2 anni fa Prandelli punge la Juve: «Infortunio Favil ...

Torino, i 22 convocati di Nicola per la gara contro l’Hellas: out Izzo, Milinkovic e Murru La lista dei convocati granata per la partita in programma domani alle 15 al Bentegodi L’allenatore del Torino, Davide Nicola ha selezionato 22 calciatori per la partita di domani allo stadio Bentegod ...

I 27 azzurri: Lorenzo Zazzeri (Esercito / RN Florentia) 50 e 100 sl; Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN) 50 e 100 sl; Leonardo Deplano (CC Aniene) 50 e 100 sl; Manuel Frigo (Fiamme ......momento sesti in classifica con 64 punti e con una partita in meno da recuperare contro il. ...Acerbi che ha scontato il turno di squalifica contro il Genoa mentre sarà nella lista dei...Ufficiale il cambio di data di Juve Torino: ecco quando si giocherà il derby della Mole Adesso è ufficiale: Juve Torino non si giocherà il 4... News2 anni fa Prandelli punge la Juve: «Infortunio Favil ...La lista dei convocati granata per la partita in programma domani alle 15 al Bentegodi L’allenatore del Torino, Davide Nicola ha selezionato 22 calciatori per la partita di domani allo stadio Bentegod ...