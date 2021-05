The Rolling Stones, il 9 luglio esce il film “A Bigger Bang: Live On Copacabana Beach” (Di sabato 8 maggio 2021) LONDRA – L’8 Febbraio 2006 si è tenuto uno dei più grandi concerti della storia, l’evento leggendario dei Rolling Stones sulla famosa spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, un momento storico per il Rock ‘n’ roll. Adesso, finalmente, i Rolling Stones insieme ai Mercury Studios pubblicheranno il film del concerto, remixato, ri-editato e ri-masterizzato. ‘The Rolling Stones — A Bigger Bang: Live On Copacabana Beach’ sarà disponibile dal 9 luglio nei seguenti formati: DVD+2CD, BRay+2CD, 3LP nero, 3 LP colorato e uno speciale box oltre che in versione digitale. Oltre a questo, i Mercury Studios pubblicheranno, per dare un assaggio del concerto, un EP ... Leggi su lopinionista (Di sabato 8 maggio 2021) LONDRA – L’8 Febbraio 2006 si è tenuto uno dei più grandi concerti della storia, l’evento leggendario deisulla famosa spiaggia dia Rio de Janeiro, un momento storico per il Rock ‘n’ roll. Adesso, finalmente, iinsieme ai Mercury Studios pubblicheranno ildel concerto, remixato, ri-editato e ri-masterizzato. ‘The— AOn’ sarà disponibile dal 9nei seguenti formati: DVD+2CD, BRay+2CD, 3LP nero, 3 LP colorato e uno speciale box oltre che in versione digitale. Oltre a questo, i Mercury Studios pubblicheranno, per dare un assaggio del concerto, un EP ...

radiokemonia : Stai ascoltando: The Rolling Stones-Hang Fire (Remastered) La musica anni 80 solo su - MaxxGhe : 08/05/1965. Nel loro primo tour americano, i THE ROLLING STONES si fermano a Jacksonville, in Florida. Tra il pubbl… - briwoonim : i am rolling on the floorhsjdjsjjsjjsjsuususd - Suoni_Distorti : THE ROLLING STONES: pubblicheranno il leggendario live sulla spiaggia di Copacabana - radiokemonia : Stai ascoltando: The Rolling Stones-Start Me Up La musica anni 80 solo su -