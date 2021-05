The Batman | Tom Welling pronto a diventare Superman per sfidare Robert Pattinson

(Di sabato 8 maggio 2021) Tom, che ha interpretatoin Smallville, vorrebbe tornare a interpretare l'Uomo d'Acciaio confrontandosi con ildi. Theconarriverà il prossimo anno al cinema, ma già se ne parla ormai da tanto e anche Tom, storico interprete dinella serie Smallville, vorrebbe tornare nell'universo DC proprio per confrontarsi con il nuovo Bruce Wayne. In un'intervista con El Mundo de Ernestoneitor, quando gli è stato chiesto del suo potenziale ritorno comein un'ambientazione cinematografica, Tomha rivelato vorrebbe tornare nei panni del supereroe per un film DC, magari con la versione di ...

Advertising

LUCADEBIASI3 : @belarusboy @Nikolka60494847 @Howard_The_ @paganoangie @GiorgiaMeloni @FratellidItalia È arrivato Robin L'amico stupido di Batman - cinefilosit : Zoe Kravitz è Selina Kyle nella nuova featurette di The Batman #ILoveCInefilos - mixborghi : RT @ciakmag: Infinite realtà e infiniti #Batman ci aspettano nel multiverso di #TheFlash #MichaelKeaton #BenAffleckBatman - FumodiChina : RT @ciakmag: Infinite realtà e infiniti #Batman ci aspettano nel multiverso di #TheFlash #MichaelKeaton #BenAffleckBatman - Cartoon_Club : RT @ciakmag: Infinite realtà e infiniti #Batman ci aspettano nel multiverso di #TheFlash #MichaelKeaton #BenAffleckBatman -

Ultime Notizie dalla rete : The Batman

È conosciuto soprattutto per le acclamate collaborazioni con Grant Morrison su opere come New X - Men , We3 , All - Star Superman eand Robin , ma anche perAuthority con Mark ...Joker 2 si farà? Stando a un recente rapporto di THR , è stato rivelato che, Gotham PD, e il sequel di Joker esistono tutti al di fuori del DC Extended Universe principale. Sebbene questa ...Tom Welling, che ha interpretato Superman in Smallville, vorrebbe tornare a interpretare l'Uomo d'Acciaio confrontandosi con il Batman di Robert Pattinson. The Batman con Robert Pattinson arriverà il ...La star di The Walking Dead è tornato a parlare della sua passione per Batman e di un suo eventuale coinvolgimento in un futuro titolo DC ...