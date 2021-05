Terremoto | Amatrice ricomincia da cinque anni fa

Advertising

Carlacsrol : RT @Barbara11709497: @tricolore_naty Macerata e provincia ha avuto ingenti danni dal terremoto, mai quanto ad Amatrice. Ci sono cantieri ov… - tricolore_naty : RT @Barbara11709497: @tricolore_naty Macerata e provincia ha avuto ingenti danni dal terremoto, mai quanto ad Amatrice. Ci sono cantieri ov… - Barbara11709497 : @tricolore_naty Macerata e provincia ha avuto ingenti danni dal terremoto, mai quanto ad Amatrice. Ci sono cantieri… - tricolore_naty : RT @miridesant: Ad agosto saranno cinque anni dal terribile terremoto Ancora macerie sul corso di #Amatrice Vergogna! - SCUtweet : @gippu1 @perelaa Forse anche questa non interessante, ma ricordo due sue parole che mi piacquero per moralità e val… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Amatrice

Si annuncia una nuova fase della ricostruzione nei luoghi colpiti dal sisma, a partire dallo snellimento della burocrazia, vero ostacolo nella realizzazione di opere pubbliche urgenti come le ......La forte amicizia che unisce Bergamo enon è certamente un mistero, viste le numerose iniziative di solidarietà promosse per sostenere e aiutare la popolazione colpita dal violento...Sulmona, 7 maggio- La deputata Pd Stefania Pezzopane ha presentato interrogazione urgente al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture “E’ necessario adoperarsi in tutti i modi per ridurre i tempi ...Un post personale, corredato da un selfie in un letto di ospedale e rigorosamente con la mascherina, è quello che Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice ai tempi del terremoto ed ora consigliere della Re ...