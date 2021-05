Tennis, Matteo Berrettini: “Sensazioni incredibili. Sono in fiducia, con Zverev ho sempre giocato buone partite…” (Di sabato 8 maggio 2021) Matteo Berrettini demolisce Casper Ruud nella semifinale del Masters 1000 di Madrid e domani disputerà la sua prima finale 1000 della carriera contro il tedesco Alexander Zverev. Reduce dal titolo conquistato a Belgrado, il romano si porta così a quota 8 vittorie consecutive e consolida il suo 9° posto nel ranking ATP che verrà pubblicato lunedì prossimo. “Sensazioni incredibili. Arrivavo da Montecarlo dove il feeling non era così buono, ma adesso ho molta voglia di giocare con Zverev per la finale. Spero di divertirmi domani come ho fatto questa sera“, Sono le prime dichiarazioni a caldo dell’azzurro dopo il successo su Ruud. “Il servizio è la mia arma, però in risposta gli ho messo molta pressione e ho giocato più aggressivo. Lui è come me, gli piace ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021)demolisce Casper Ruud nella semifinale del Masters 1000 di Madrid e domani disputerà la sua prima finale 1000 della carriera contro il tedesco Alexander. Reduce dal titolo conquistato a Belgrado, il romano si porta così a quota 8 vittorie consecutive e consolida il suo 9° posto nel ranking ATP che verrà pubblicato lunedì prossimo. “. Arrivavo da Montecarlo dove il feeling non era così buono, ma adesso ho molta voglia di giocare conper la finale. Spero di divertirmi domani come ho fatto questa sera“,le prime dichiarazioni a caldo dell’azzurro dopo il successo su Ruud. “Il servizio è la mia arma, però in risposta gli ho messo molta pressione e hopiù aggressivo. Lui è come me, gli piace ...

Advertising

InteBNLdItalia : ?? Matteo è in finale al #MMOPEN! ?? #Berrettini batte Ruud e domani sfiderà #Zverev per il titolo! ?? #IBI21 #tennis - Eurosport_IT : Bravissimo Matteo ?????? #EurosportTENNIS | #MadridOpen | #Berrettini - tripletista7 : RT @InteBNLdItalia: ?? Matteo è in finale al #MMOPEN! ?? #Berrettini batte Ruud e domani sfiderà #Zverev per il titolo! ?? #IBI21 #tennis ht… - giu_miglio : ?????? BERRETTO IN FINALE! ?? Il momento florido del tennis italiano prosegue con Matteo #Berrettini, che si impone co… - 1000_best : RT @tempoweb: #Tennis strepitoso #Berrettini all'#ATPMadrid: è in finale al #Masters1000 Battuto Ruud, affronterà #Zverev #matteoberrettini… -