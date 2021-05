Tempesta d’Amore | anticipazioni oggi 8 maggio | il piano diabolico di Rosalie

Leggi su solodonna

(Di sabato 8 maggio 2021)della puntata di sabato 8di. Cosa accadrà nell’episodio in ondaper farsi consegnare i 40mila euro, fa arrivare ai Saalfeld una fasulla lettera di André. La figlia di Selina si stabilisce al Fusternhof. Lucy e Joell litigano di nuovo.va in onda dal lunedì alla domenica su Rete 4 alle 19.40. Cosa accadrà in questa nuova puntata? Quali sorprese Articolo completo: dal blog SoloDonna