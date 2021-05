Teatro | la Galleria Toledo riparte | ecco gli appuntamenti di maggio

(Di sabato 8 maggio 2021) A Napoli riapre anchestabile di innovazione, proponendo tre spettacoli per il mese di. Si parte con ‘Quartett’, dal testo di Heiner Muller, con la regia di Alessandro Marmorini, l’11 e 12prossimi, seguito dal thriller psicologico ‘In casa con Claude’ diretto da Giuseppe Bucci (dal 18 al 20) e da ‘La conoscenza della non conoscenza.04’, performance di danza contemporanea con Adriana Borriello (23). Lo storico spazio culturale di avanguardia e di ricerca nel cuore dei Quartieri Spagnoli, diretto da Laura Angiulli e da trent’anni al centro della scena artistica napoletana, presenta tre opere di successo recuperando alcuni dei titoli previsti nella stagione sospesa 2020-2021. Gli spettacoli si terranno alle 19.30, con ...

