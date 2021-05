Taekwondo | Preolimpico Europeo 2021 | tutti i qualificati della seconda giornata Niente da fare per Armeria e Smiraglia

(Di sabato 8 maggio 2021) Sui tatami del Grand Hotel Millennium di Sofia si è concluso ildiverso le Olimpiadi di Tokyo. Andiamo a vedere come sono andate le cose e quali sono stati gli ultimi otto, quattro al maschile e quattro al femminile, nel “Day 2” in Bulgaria. Dopo il pass conquistato ieri da Simone Alessio nei -80 kg, laodierna è stata avara di soddisfazioni per l’Italia, che non potrà contare su nessuna rappresentante nelle categorie femminili. PaulinaVecchi (-57 kg) e Maristella(+67 kg) si sono infatti arrese ai quarti di finale: l’italo-messicana è stata sconfitta dalla polacca Patrycja Adamkiewicz, testa di serie n°3 del torneo, con il punteggio di 6-20, mentre la pugliese è stata battuta ...

Advertising

zazoomblog : Taekwondo Preolimpico Sofia 2021: Paulina Armeria e Maristella Smiraglia si fermano ai quarti di finale -… - OA_Sport : Altre due azzurre oggi cercheranno di emulare quanto fatto ieri da Simone Alessio - infoitsport : Taekwondo, Simone Alessio all'ultimo respiro! Si salva a 2 secondi dalla fine ed è in semifinale nel Preolimpico di… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Azzurri del taekwondo al preolimpico di Sofia - - ItaliaNotizie24 : Azzurri del taekwondo al preolimpico di Sofia -

Ultime Notizie dalla rete : Taekwondo Preolimpico

OA Sport

Uno straordinario Simone Alessio brilla neldi Sofia e stacca il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021 nella categoria - 80 kg. ...e porta a due il numero degli atleti italiani nel...Vecchi (nella categoria - 57 kg), Smiraglia (+67 kg) e Simone Alessio ( - 80 kg), il primo a scendere nel quadrato di gara, si giocano la chance di conquistare il pass per i Giochi di Tokyo2020. mc/...Sui tatami del Grand Hotel Millennium di Sofia si è concluso il Preolimpico Europeo di taekwondo verso le Olimpiadi di Tokyo 2021. Andiamo a vedere come sono andate le cose e quali sono stati gli ...Il "Day 2" del Preolimpico di taekwondo, in corso di svolgimento a Sofia, non riserva le stesse emozioni del primo giorno ai colori italiani. Paulina Armeria e Maristella Smiraglia infatti hanno dovut ...