Supplica alla Madonna di Pompei da recitare l’8 maggio e nelle necessità

(Di sabato 8 maggio 2021) Nel giorno della ricorrenza della Beata Vergine del Rosario di, recitiamo la potente preghiera stringendoci a Maria Santissima. L’8alle ore 12.00 ci uniamo in preghiera con ladi, che si recita anche nella prima domenica di ottobre, in onoredel Rosario, e in ogni situazione di L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

vaticannews_it : #8maggio #Pompei Oggi a mezzogiorno la tradizionale Supplica alla Madonna del #Rosario alla quale il #Papa ha invit… - nocatcomunism : RT @tresentieri: 8 maggio – Ricordati di recitare alle 12 la Supplica alla Madonna di Pompei - KattInForma : Dalle diocesi, la beatificazione di Livatino e la supplica alla Madonna di Pompei - MarisaLevi1 : RT @vaticannews_it: #8maggio #Pompei Oggi a mezzogiorno la tradizionale Supplica alla Madonna del #Rosario alla quale il #Papa ha invitato… - Celli_Seba : RT @TV2000it: Oggi #8maggio, giorno della festa della Madonna del Rosario di Pompei, su Tv2000 | Canale 28 dtt e 157 Sky ?? Ore 10.40 Santa… -

Ultime Notizie dalla rete : Supplica alla

MADONNA DI POMPEI/ Diretta tv streaming preghiera dal celebre santuario ' Non potrei mai immaginare la mia vita senza te . Sei la donna che vorrei diventare e quella a cui mi ispiro ...Oggi 8 Maggio è un giorno molto atteso dai fedeli di tutto il mondo, si terrà infatti laModanna di Pompei .Madonna di Pompei: preghiera, testo, le origini e la storia Di seguito il testo dellamadonna di Pompei tratto da la gioia della preghiera: I. ...C’è molta attesa per la beatificazione del giudice Rosario Livatino. La celebrazione, presieduta dal card. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione per la Causa dei Santi, si svolgerà ad Agrige ...Nuovo appuntamento con "A sua immagine - Insieme a Papa Francesco". Nel giorno in cui si celebra la supplica alla Madonna di Pompei, la trasmissione di Rai Uno dedica una puntata a questa festa centen ...