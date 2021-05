Superlega | la posizione della Juventus | le ultime dopo il comunicato Uefa

(Di sabato 8 maggio 2021)Juve: ladi Agnelli e del club. Cosa filtra dalla Continassailemesso dall’Come riportato dal Corriere dello Sport,ilemesso dall’, la Juve è rimasta in silenzio e non ha cambiato la suasulla. Nessuna reazione ufficiale dalla Continassa,che l’organo europeo ha reintegrato i nove club che hanno fatto marcia indietro. Anzi, lae Andrea Agnelli non avrebbero modificato la loro visionecompetizione europea, rimanendo convintibontà del progetto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Barça, sottolinea "MD" ritiene "inaccettabile" la posizione del governo del calcio europeo e per garantire la sostenibilità finanziaria delle società e spiegando che l'adesione alla Superlega. Juve esclusa dalla Champions? Infantino assume posizione per quanto riguarda la decisione della Uefa. Le sue parole Dopo la posizione della Uefa in merito ai club della Superlega (annunciate sanzioni per i 3 club rimasti dentro), arrivano anche le parole di Gianni Infantino, presidente della Fifa, ad AS. Secondo quando filtra dalla Continassa si tratterebbe di una risposta con lettere legali e riserva di tutela ad altrettante lettere legali ricevute dalle altre nove società. Come riporta il Corriere dello Sport sul caso Superlega, la Juve resta in silenzio e non cambia posizione. Dopo il comunicato emesso dall'Uefa.