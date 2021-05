Superlega, Juventus esclusa anche dalla Serie A: l’indiscrezione (Di sabato 8 maggio 2021) Non solo dalla Champions League, la Juventus potrebbe essere esclusa anche dalla Serie A a causa della Superlega l’indiscrezione è di quelle grosse e qualora venisse confermata sarebbe clamorosa. Dopo la notizia rilanciata da Cadena Cope in Spagna sulla possibile esclusione per due anni dalle coppe europee per Juve, Real Madrid e Barcellona, ci sono novità in merito alla Serie A. Come rivelato da Alessandro Alciato ai microfoni di Sky Sport, qualora questo piano della UEFA venisse attuato, la FIGC potrebbe seguire l’organismo europeo ed escludere la Juventus dal campionato di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Non soloChampions League, lapotrebbe essereA a causa dellaè di quelle grosse e qualora venisse confermata sarebbe clamorosa. Dopo la notizia rilanciata da Cadena Cope in Spagna sulla possibile esclusione per due anni dalle coppe europee per Juve, Real Madrid e Barcellona, ci sono novità in merito allaA. Come rivelato da Alessandro Alciato ai microfoni di Sky Sport, qualora questo piano della UEFA venisse attuato, la FIGC potrebbe seguire l’organismo europeo ed escludere ladal campionato diA. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

pisto_gol : ??Secondo JuanAntonio Alcala, giornalista di CadenaCope, il presidente Uefa Ceferin ha già deciso le sanzioni per i… - GoalItalia : ?? BREAKING ?? Comunicato congiunto di Barcellona, Real Madrid e Juventus: 'Ricevute minacce e offese per abbandonar… - GoalItalia : La #UEFA passa all'attacco contro la #SuperLega ?? Nove club rinunciano: Barcellona, Juventus e Real Madrid no ?? - MatteoBernasco6 : RT @SpudFNVPN: Onore a Juventus, Real e Barca. Onore assoluto! Chi si vende qualsiasi sia la causa merita l'inferno! E non è questione d… - Ringhiotto88 : RT @2020Grumpy: Da milanista, nella questione #Superlega ho preferito la posizione della #Juventus; arrendersi alle minacce del bulletto da… -