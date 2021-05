Superlega | Juve | Barca e Real al contrattacco ' Inaccettabili pressioni Ma possiamo discutere'

(Di sabato 8 maggio 2021) Non si fatta attendere la reazione dintus, Barcellona eMadrid, i tre club deferiti per il progettodall Uefa, che ha invece deciso di reintegrare gli altri nove club fondatori del ...

Advertising

AntoVitiello : Ratificato l'accordo tra nove club e la #UEFA per la rinuncia alla #Superlega. Restano fuori Juve, Real e Barcellona - Adnkronos : #Superlega, Uefa: possibili sanzioni per Juve, Real e Barcellona. E riparte #CeferinOut - forumJuventus : Comunicato di Juve, Real e Barça sulla SuperLega ?? - Pirullo4 : @SCUtweet State collassando a livello di soldi e avete tentato il colpaccio, impadronirsi del calcio...be ve dovete… - dinotabasso : Eppure, alla fine, (giuro che sarà l’unica) sono d’accordo con la Juve. Senza Superlega avremo il “calcio povero” (… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Juve

Non si fatta attendere la reazione di Juventus, Barcellona e Real Madrid, i tre club deferiti per il progettodall Uefa, che ha invece deciso di reintegrare gli altri nove club fondatori del progetto. In una lunga nota, diffusa questa mattina sul sito del club bianconero, le tre societ definiscono ..., Barcellona e Real Madrid rispondono alla UefaNon si è fatta attendere la reazione di Juventus, Barcellona e Real Madrid, i tre club deferiti per il progetto Superlega dall’Uefa, che ha invece deciso di ...- Serie A: Spezia-Napoli (30 righe + tabellino) - Serie A: Udinese-Bologna (30 righe + tabellino) - Serie A: Inter-Sampdoria (50 righe di Franco Zuccala' + tabellino) - Serie A: Fiorentina-Lazio (30 r ...