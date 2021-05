Superlega | Juve | Barca e Real al contrattacco Inaccettabili pressioni Ma possiamo discutere

(Di sabato 8 maggio 2021) Non si è fatta attendere la reazione dintus, Barcellona eMadrid, i tre club deferiti per il progettodall’Uefa, che ha invece deciso di reintegrare gli altri nove club fondatori...

AntoVitiello : Ratificato l'accordo tra nove club e la #UEFA per la rinuncia alla #Superlega. Restano fuori Juve, Real e Barcellona - Adnkronos : #Superlega, Uefa: possibili sanzioni per Juve, Real e Barcellona. E riparte #CeferinOut - CorSport : '#Superlega, clamoroso: #Juve, #Real e #Barcellona minacciano 9 club' ?? - DomaniGiornale : #Superlega: nove dei dodici club protagonisti del fallito golpe di aprile hanno chiesto ufficialmente scusa e verra… - UgoBaroni : RT @CorSport: Bufera #Superlega: da #Juve, #Barcellona e #Real duro comunicato ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Juve

comunicato congiunto: Barça, Real e Juve accusano la Uefa
"Juve, Barça e Real: stangati" scrive Tuttosport in apertura sulla questione Superlega. La Juventus, insieme al Barcellona e al Real Madrid, è stata ...
I tre club dopo l'annuncio di deferimento da parte della Uefa: "Ci rincresce vedere come i club partner fondatori della Super League si trovino ora in posizione incoerente e contraddittoria" ...